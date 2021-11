Police vaudoise – «On réagit dès qu’on ne peut plus répondre au cas par cas»

Lorsque des faits ne sont pas avérés ou que ces derniers n’ont pas été rapportés directement à la police, il n’est pas courant que cette dernière réagisse sur les réseaux sociaux pour appeler la population au calme. Or, c’est ce qu’a fait mardi matin la police cantonale vaudoise, lançant un appel au calme après ce qu’elle a défini comme une «rumeur». Un post, dont on n’ignore encore la source, circulait en ligne depuis plusieurs heures et prétendait qu’une cinquantaine d’étudiantes de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) avaient été droguées à leur insu par injection lors d’une soirée organisée jeudi dernier au MAD Club, à Lausanne.