Valais : On recherche des bénévoles pour recenser les hérissons

Le service valaisan des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP) a lancé en juin dernier l’action «Hérisson y es-tu?». Des tunnels à traces ont été placés dans des parcs, des jardins et des zones agricoles dans les communes de Brigue, Sion, Martigny et Monthey. Il s’agit de petits tunnels munis d’un appât et de feuilles de papier et d’encre qui retiennent les empreintes des pattes des hérissons qui les traversent.