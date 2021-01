Après le #MetGalaChallenge et le #MakeItVogue, le magazine de mode remet ça pour la semaine de la Haute Couture, qui a débuté ce lundi 25 janvier à Paris. Pandémie oblige, à défaut de pouvoir (nous faire) assister aux défilés pour de vrai, «Vogue» propose aux fashionistas de recréer des looks sensationnels sur Instagram.

Comme le magazine l’explique, le défi #VogueCouchCouture fait appel à la créativité, à l’ingéniosité et à l’humour des participants. Un drap en guise de robe? Des duvets pour imiter des doudounes? Pour celles et ceux qui ne savent pas par où commencer, «Vogue» a sélectionné quelques looks dont s’inspirer: