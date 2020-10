Autrefois plus grande puissance mondiale, aujourd’hui royaume de la politique spectacle, les États-Unis doivent choisir le 3 novembre s’ils reconduisent leur président atypique et polarisant Donald Trump, ou s’ils le remplacent par un candidat de la stabilité et de la continuité, Joe Biden.

Vu la complexité du système et les nombreux rebondissements qu’ont connus les États-Unis depuis quelques mois et années, on vous propose de reprendre à zéro pour comprendre l’élection et ce qui l’entoure.