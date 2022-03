Marine Le Pen chez Hanouna : «On risque pas de vous voir en scooter avec des croissants?»

La candidate RN a connu une soirée tranquille, mercredi dans l’émission «Face à Baba» sur C8. La candidate a même lâché quelques confidences sur sa vie amoureuse.

Elle avait longtemps refusé les invitations de Cyril Hanouna, fustigeant le mélange entre la politique et le «divertissement bas de gamme». Force est de constater que Marine Le Pen a fini par changer d’avis, puisqu’elle était mercredi soir la protagoniste de l’émission «Face à Baba», sur C8. Un passage chez un Cyril Hanouna complaisant, qu’elle ne doit sans doute pas regretter: comme le souligne «L’Obs» , la candidate du RN y est apparue «sérieuse et sympathique, précisément ce qui lui manquait en 2017».

Si, sur le fond, les observateurs n’ont pas retenu grand-chose de cette émission, un échange entre le présentateur et son invitée a particulièrement fait parler les internautes. Cyril Hanouna a en effet cherché à savoir s’il y aurait un Premier homme à l’Élysée en cas de victoire de Marine Le Pen. «Non», a simplement répondu la candidate. «Vous cherchez l’amour depuis trois ans, c’est ça?» a poursuivi l’animateur. «Non plus. Je ne pense pas trouver. Je serai seule à l’Élysée, a priori», a confié celle que les sondages placent en deuxième position, loin derrière Emmanuel Macron.

La candidate a profité de l’occasion pour tacler d’anciens présidents. «Je ne compte pas faire du faux. On a vu beaucoup de faux ces dernières années», a-t-elle glissé, faisant notamment allusion à François Hollande et ses histoires de cœur avec Valérie Trierweiler et Julie Gayet. «On risque pas de vous voir en scooter avec des croissants?» a plaisanté Cyril Hanouna, provoquant un éclat de rire de son interlocutrice. «Y a peu de chances», a-t-elle répliqué. L’animateur faisait référence à la fameuse photo de François Hollande publiée en Une de «Closer» en 2014. Le magazine people réussissait alors un coup phénoménal en révélant la liaison extraconjugale du président.