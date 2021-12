Etude – On sait désormais quelle zone du cerveau correspond au clitoris

Étude : On sait désormais quelle zone du cerveau correspond au clitoris

Plus les femmes ont de rapports sexuels, plus cette zone, située près de la hanche sur la carte corporelle du cerveau, est activée.

Une aire plus grande permet-elle de mieux percevoir les sensations? Et la taille de cette aire est-elle ce qui pousse à davantage de rapports, ou des rapports fréquents la font-elle grandir? Impossible à dire pour le moment, précisent les chercheurs. Mais ces travaux pourraient aider à développer à l’avenir de meilleurs traitements pour les personnes ayant subi des violences sexuelles ou souffrant de troubles sexuels.

Carte corporelle

Plasticité

Les chercheurs ont ensuite cherché à savoir si cette aire présentait des caractéristiques différentes en fonction de l’activité sexuelle. Les 20 femmes ont été interrogées sur la fréquence de leurs rapports sur l’année passée, ainsi que depuis le début de leur vie sexuelle. Puis, pour chacune d’elles, les chercheurs ont déterminé les dix points les plus activés dans le cerveau lors des stimulations, et mesuré l’aire obtenue.

«Nous avons trouvé un lien entre l’épaisseur de l’aire génitale et la fréquence des rapports», notamment dans les 12 derniers mois, expose Christine Heim. «Plus il y avait de rapports sexuels, plus l’aire était épaisse.» La plasticité du cerveau est bien connue: certaines parties du cerveau se développent à mesure qu’une fonction est utilisée. Mais un lien de causalité n’a pas pu être ici directement établi pour le moment.

De précédents travaux, menés sur les animaux, ont toutefois montré qu’une stimulation des organes génitaux des rats et souris conduisaient effectivement à une expansion de l’aire du cerveau correspondant à ces organes. L’étude n’a pas non plus déterminé si une aire plus grande entraînait une meilleure perception.