La prochaine saison de Koh-Lanta aura lieu en Asie

TF1 : On sait où se déroulera la prochaine édition de «Koh-Lanta»

Sur Instagram, Denis Brogniart a partagé deux clichés pris sur les lieux du tournage de la saison 23 du jeu d’aventures.

Après deux saisons – «Les armes secrètes» et «La légende», actuellement diffusée le mardi – filmées en Polynésie française, «Koh-Lanta» retourne en Asie. L’information a été donnée par Denis Brogniart sur Instagram. En légende d’un post montrant une magnifique plage, l’animateur a écrit: «Mon bureau du jour! Je sais, j’ai de la chance. Et j’en ai conscience!» Il a ensuite ajouté plusieurs hashtags, dont les mots tournage, «Koh-Lanta» et «Asie».