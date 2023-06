On sait quand reviendra la Star Academy pour une nouvelle saison

Si l’on savait déjà que la Une avait commandé une nouvelle saison de «Star Academy» , on ignorait encore quand la chaîne avait prévu de la diffuser. Le suspense a pris fin le 27 juin 2023. Sur les réseaux sociaux, TF1 a fait savoir que le château de Dammarie-les-Lys allait rouvrir ses portes, le 4 novembre 2023.

Au vu du succès de l’émission en 2022, la production et la Une ont décidé que la 11e saison, toujours animée par Nikos Aliagas qui ne quitte que «50’ inside», durerait plus longtemps que la précédente. Ainsi, comme l’avait écrit «Télé Loisirs» en mars 2023, les élèves qui atteindront la finale resteront dans le château de Dammarie-les-Lys, durant trois mois, et passeront donc les fêtes de fin d’année devant les caméras.