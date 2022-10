Jared Leto incarnera Karl Lagerfeld au cinéma

Biopic : On sait qui incarnera Karl Lagerfeld au cinéma

C’est Jared Leto qui a été choisi pour jouer le rôle de Karl Lagerfeld dans un biopic consacré au couturier allemand décédé en février 2019 , rapporte Deadline. L’interprète de Morbius dans le film du même nom coproduira également le long métrage via sa société Paradox en compagnie de la Maison Lagerfeld.

«Karl a toujours été une inspiration pour moi. Il était un véritable polymathe, un artiste, un innovateur, un leader et, plus important, un homme gentil. Quand j’ai rencontré l’équipe de Karl Lagerfeld, nous avons immédiatement partagé notre vision créatrice d’une ode respectueuse à Karl, tout en repoussant les limites de ce qu’un biopic peut être», a confié l’acteur de 50 ans, qui a joué le rôle du créateur de mode Paolo Gucci dans «House of Gucci», au site américain.