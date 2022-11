Jimmy Kimmel présentera les Oscars 2023

Cérémonie : On sait qui présentera les Oscars 2023

L’Académie et la chaîne ABC ont choisi la personne qui aura la lourde tâche de faire remonter les audiences de la cérémonie.

Jimmy Kimmel a déjà présenté les Oscars en 2017 et en 2018.

C’est l’animateur Jimmy Kimmel, qui avait comparé BTS au Covid , qui a été choisi pour présenter la 93e cérémonie des Oscars, qui se déroulera le 12 mars 2023 à Los Angeles et sera diffusée en direct sur ABC. Le nom de celui qui est à la tête du «Jimmy Kimmel Live!» depuis 2003 a été révélé sur Twitter par l’Académie des Oscars.

L’Américain de 54 ans succède au trio composé de Wanda Sykes, Amy Schumer et Regina Hall qui avait assuré la présentation en mars 2022, année de la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock. Jimmy Kimmel sera en terrain connu, puisqu’il a déjà animé la cérémonie à deux reprises, en 2017 et en 2018.