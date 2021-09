Football - Romain Saïss témoigne sur le coup d'Etat en Guinée

Lorsqu’ils ont embarqué pour Conakry, staff et joueurs de la sélection marocaine étaient loin de se douter qu’ils seraient témoins d’un événement aussi traumatisant. En déplacement en Guinée le week-end dernier, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les «Lions de l’Atlas» se sont retrouvés au cœur d’un coup d’État. L ’ hôtel où ils sont rest é s confinés é tait situé non loin de la zone de tensions et la délégation a donc entendu plusieurs coups de feu.

Si les Marocains ont finalement pu quitter le pays en toute sécurité dimanche soir, les heures agitées qu’ils ont traversées ont forcément laissé des traces dans les têtes. Le capitaine, Romain Saïss, a bien gardé les images en mémoire. «Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel. Ce n’était pas la guerre, mais presque, a-t-il témoigné dans les colonnes du Dauphiné Libéré. On entendait des coups de feu, certains joueurs ont pensé que c’était un feu d'artifice. On nous a alors de nouveau expliqué qu’un coup d'État était mené par des forces spéciales. On a vraiment pris conscience de la situation. De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil. On se croyait dans Call of Duty.»