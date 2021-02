«Où sont les chevreaux? Sont-ils encore en vie? Ou ont-ils déjà été abattus?» Les questions du genre se bousculent actuellement dans la tête de Therese et Urs Bärtschi. Interrogés jeudi par la «Berner Zeitung», le couple de paysans bernois revient sur la mystérieuse disparition de leurs 26 jeunes chèvres. Les bêtes se sont évaporées de leur enclos de Ranflüh, situé sur la commune de Rüderswil (BE), dans la nuit de lundi à mardi. «Les faits ont dû se produire entre 23h30 et 5h», explique Therese Bärtschi.