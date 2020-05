Revival chez les lourds?

On se dirige vers un troisième duel Holyfield – Tyson

Evander Holyfield a évoqué des discussions avec Mike Tyson pour un combat exhibition. «On va dans cette direction», affirme-t-il.

«Son camp a parlé au mien et nous n'avons pas encore trouvé un accord solide, mais on va dans cette direction", a déclaré Holyfield à la radio The 3 Point Conversion. Si ça se fait, alors ce n'est pas un problème. Il se trouve que (Tyson) faisait quelque chose et que je faisais moi aussi quelque chose. Quand j'en ai parlé aux gens, ils m'ont vu travailler et ils nous ont en quelque sorte rapprochés. Tout doit être réuni, mais cela ne me dérange pas si nous faisons quelque chose comme ça», a-t-il ajouté.