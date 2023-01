Raves en Suisse romande : «On se fait amender juste parce qu’on ne remplit pas les caisses de l’Etat»

Malgré la descente de police lors de la rave du Réveillon à Bulle (FR), organisée par l’associations Ondes Libres, les adeptes de ce genre de fêtes illégales ne comptent pas s’arrêter. L’organisateur de l’évènement gruyérien se défendait lundi à la RTS : «Pour moi, ce n'est pas un crime, ça ne doit pas être amendable de s'amuser, de faire la fête. On ne veut vraiment pas déranger, contrairement à ce que beaucoup pensent».

Une vision partagée par Thomas*, qui organise lui aussi des «free parties» dans le canton de Vaud. «Ce que les gens cherchent dans ce genre de fêtes, c’est un sentiment de liberté. On veut pouvoir s’organiser comme on veut», nous a-t-il raconté. Malgré les risques encourus, il veut continuer d’organiser ces soirées. «On le fait pour rendre les gens heureux. On ne nous amende pas parce qu’on fait la fête, mais juste parce qu’on ne remplit pas les caisses de l’État, vu qu’on n’est pas taxés.»