Genève : On se marie plus et on meurt moins au bout du lac

Les statistiques 2021 du canton montrent une forte hausse des unions, après une année précédente marquée par les mesures dues à la pandémie.

Jupiterimages

Restrictions de déplacement et de réunion pour cause de Covid avaient fait de 2020, une année historiquement basse en matière de mariages. Leur nombre a logiquement bondi l’an passé, alors que les mesures ont été réduites: 2018 unions ont été célébrées au bout du lac, contre 1651 l’exercice précédent. Les chiffres de l’année dernière restent cependant en deçà de la moyenne pré-pandémie, indique vendredi, l’Office cantonal de la statistique. Parmi les unions comptabilisées l’an dernier, il y a eu 56 partenariats enregistrés, en majorité des couples d’hommes.

Décès en baisse

Les divorces ont aussi augmenté, passant de 1043 à 1207, l’année passée. Un peu plus de la moitié des couples qui se sont séparés officiellement n’avaient pas d’enfant. Enfin, les naissances ont légèrement augmenté entre 2020 et 2021.



La balance démographique est ainsi positive entre les deux exercices, puisque pour la même période, les décès ont diminué. Après une année noire, il y a deux ans, marquée par les premières vagues de Covid et une surmortalité, 2021 a moins été touchée par la pandémie, notamment. Le canton a ainsi enregistré 3288 décès. Un résultat inférieur aux exercices précédant l’arrivée du coronavirus.