Accord post-Brexit : On se prépare à une adoption à marche forcée

La Commision et le gouvernement britanniques ont publié samedi l’intégralité de leur accord encadrant leur relation post-Brexit, plus de mille pages à adopter en seulement quelques jours.

Permettant notamment l’introduction de droits de douanes et quotas dans les échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et la fermeture des eaux britanniques pour les pêcheurs européens, le texte fait 1246 pages, auxquelles s’ajoutent des notes explicatives et des accords annexes sur la coopération nucléaire ou les échanges d’informations classifiées. Malgré cette complexité, les deux parties se préparent à une adoption à marche forcée.

Une nouvelle relation avec l’UE

Après quatre ans et demi d’incertitude et déchirements suivant le référendum de 2016, cet accord offre aux entreprises «de la certitude et la capacité de préparer croissance et investissements» et fait espérer que «la politique évolue vers un meilleur environnement», a assuré dans le Times le ministre britannique Michael Gove. «Nous pouvons développer une nouvelle coopération amicale avec l’UE, une relation spéciale», a-t-il ajouté, reprenant l’expression caractérisant traditionnellement la relation américano-britannique.