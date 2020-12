États-Unis : «On se reverra dans quatre ans»

Lors d’une soirée de Noël organisée à la Maison-Blanche, Donald Trump a assuré à ses invités qu’il comptait bien se représenter en 2024. C’est la première fois qu’il fait une telle déclaration en public.

Le président des États-Unis n’en démord pas: le Bureau ovale n’en a pas fini avec lui. Lors d’une soirée de Noël organisée mardi soir à la Maison-Blanche, Donald Trump a répété une énième fois qu’il était le vainqueur de l’élection, selon CNN. Il a par ailleurs laissé entendre que s’il ne parvenait pas à inverser le résultat, on entendrait à nouveau parler de lui en 2024: «Ces quatre années ont été magnifiques. Nous sommes en train d’essayer d’en faire quatre de plus. Et sinon, on se reverra en 2024», a lancé le président devant un parterre d’admirateurs.