cinéma - «On se sent pris en otage»

Six jours pour réagir. Le FFFH (Festival du film français d’Helvétie) s’était organisé dans la même optique qu’en 2020: des salles (remplies aux deux tiers, comme c’était la règle jusqu’à ce dimanche) et des projections supplémentaires pour pouvoir accueillir un maximum de monde. Mais moins d’une semaine avant l’ouverture des festivités, tout a changé avec l’annonce de l’introduction du Pass Covid pour entrer dans les salles de cinéma à partir du 13 septembre.

■ À chaud «Notre souhait le plus cher était de laisser le cinéma ouvert à l’ensemble de la population, donc ça nous met dans l’embarras, réagit Christian Kellenberger, directeur de l’événement. C’est un peu compliqué, on se sent pris en otage par cette situation, que l’on comprend toutefois. On a très très peu de temps pour se préparer.»

■ Le gros hic? «Le jour de l’annonce, c’était la panique à bord, car il faut que tous les festivaliers puissent se faire tester, staff y compris. Or, tout est surbooké». Le festival a réussi à mettre en place un centre de test pour dépanner et permettre à une poignée de festivaliers d’y aller sans rendez-vous. «Dans tous les cas, les conditions sanitaires seront nickel», précise le directeur.

■ Des dégâts? «Bien sûr, il y a des personnes qui avaient acheté un billet et qui n’en veulent plus car ils ne veulent pas se faire tester. J’ignore quels seront les dégâts, mais je pense qu’ils seront minimes, car beaucoup de gens sont tout de même vaccinés.»

■ La bonne nouvelle? «Voir une salle complètement remplie sans obligation de masque! On a de grands films, de grands artistes, un public chaleureux… Vraiment, on se réjouit. C’est là-dessus que je veux me concentrer.» Et Christian Kellenberger, de conclure: «Mon cœur balance entre le Pass et la passion, mais la passion est plus forte.»