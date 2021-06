Sortie ciné - «Sans un bruit 2», une suite réussie

C’est assez rare pour être souligné: «Sans un bruit 2», qui débute comme un préquel et enchaîne comme une suite, est largement à la hauteur du premier film, sorti en 2018. Certes, on sait de quoi il s’agit: des créatures affreuses repérant leurs proies au bruit que font ces dernières. La famille Abbott doit trouver à survivre dans le silence. Ça a bien marché… un moment!

Désormais Evelyn (Emily Blunt) et ses enfants doivent partir, rejoindre un voisin (Cillian Murphy, toujours aussi impeccable quand il s’agit d’avancer sur le fil du rasoir) et suivre le message radio que seule a compris la fille sourde ( Millicent Simmonds ) d’Evelyn!

On ne vous en dira pas plus. Mais au resserrement parfois fœtal du premier opus succède un éclatement en chemins parallèles, et un beau passage de témoin d’une génération à l’autre. Et si vous vous surprenez à retenir votre souffle pendant la projection, pensez au conseil d’Evelyn: respirez!