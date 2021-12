Test : On s’enflamme pour ces joutes nerveuses à dos de dragon

«Century: Age Of Ashes» fait la part belle aux passes d’armes avec des créatures volantes.

Ceux qui en ont marre des affrontements classiques avec de vieux péteux sur des jeux qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau et qui n’évoluent guère d’année en année vont peut-être trouver leur bonheur avec les dragons de «Century: Age Of Ashes». Ce free-to-play offre une jouabilité nerveuse et ultradynamique dans des parties en ligne intenses allant de six à douze joueurs. En prime, les arènes sont immenses et les graphismes léchés.