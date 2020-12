Thierrens (VD) : Des sapins de Noël pour apporter «joie et chaleur» en temps de pandémie

Un agriculteur du Haut-Jorat vend chaque année près de 3000 sapins de Noël. Ses ventes sont en baisse en raison de la pandémie mais de nombreux clients visitent tout de même sa pépinière pour trouver du réconfort face à la crise.

L’originalité d’Agrisapins dans le Haut-Jorat: la vente directe. Idéale en ces temps de pandémie. «Nos clients viennent se balader librement et choisir directement leur sapin dans notre plantation. On coupe ensuite l’arbre devant eux et ils repartent aussitôt avec», explique le Vaudois. «Ils choisissent la taille et la forme qu’ils veulent. Il n’y a rien de standardisé ici», dit-il.

«Les clients viennent plus tôt»

«Cette année, les clients viennent plus tôt que d’habitude à cause du coronavirus. On sent un besoin d’apporter joie et chaleur dans leur maison», observe Vincent Pidoux. Sans compter que «venir chercher son sapin soi-même ramène à l’enfance, à de beaux souvenirs», ajoute-t-il. L’agriculteur est épaulé par son frère et sa mère. Lors de la période des Fêtes, plusieurs amis viennent aussi bénévolement leur donner un coup de main.