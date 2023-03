Philippines : «On sentait l’odeur de fioul, c’était comme si on était dans un garage»

À cause d’une marée noire, 18’000 pêcheurs ont reçu l’ordre de rester à quai jusqu’à ce qu’il ne soit plus dangereux d’attraper des poissons.

«Tout notre littoral a été touché»

«Cela va avoir un gros impact sur nous», a dit Humerlito Dolor, redoutant des effets négatifs de «long terme». Le tanker transportait 800’000 litres de fioul depuis la province de Bataan, près de Manille, vers la province centrale d’Iloilo. Un autre navire a secouru les 20 membres de l’équipage. Le carburant diesel qui propulsait le bateau et une partie de la cargaison se sont déversés dans la mer, alimentant les inquiétudes autour de la riche vie sous-marine de la région et des industries qui dépendent des activités maritimes.

La maire de la ville de Pola, Jennifer Cruz, a rapporté que des poissons morts enveloppés de pétrole s’étaient échoués sur le rivage de sa municipalité, qui se trouve juste au sud de Naujan. «Tout notre littoral a été touché par la marée noire», a-t-elle indiqué. «Plus tôt, on pouvait sentir l’odeur de fioul. C’était comme si on était dans un garage». Selon elle, des garde-côtes et des volontaires étaient en train de nettoyer la plage dont certains à mains nues et avaient rempli plusieurs barils du produit toxique.