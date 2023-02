Evacuation du Palais fédéral: «On s’est retrouvés là, tel un troupeau de moutons non surveillé»

Évacuation du Palais fédéral : «On s’est retrouvés là, tel un troupeau de moutons non surveillé»

Un conseiller national se désole du déroulé de l’évacuation du Palais fédéral. Même Guy Parmelin se serait retrouvé exposé si une menace avait été concrète.

Quand le Capitole, aux États-Unis, avait été pris d’assaut, les plus éminents représentants du pouvoir avaient été exfiltrés illico. À Berne, mardi, même s’il n’y avait pas de hordes en furie aux abords du Palais fédéral, l’évacuation ordonnée après l’arrestation d’un homme suspect et la présence une voiture abandonnée, s’est déroulée de façon bien plus brouillonne, à en croire le témoignage du conseiller aux États Andrea Caroni (PLR/AR). «L’évacuation s’est faite de manière dangereusement lente», critique-t-il.

«Nous avons été évacués en colonne unique par la porte tournante en direction de la terrasse fédérale, raconte le libéral-radical. J’ai fait une remarque aux policiers, savoir si ça ne pouvait pas aller plus vite, ils m’ont répondu que non. Face à un homme armé, beaucoup parmi nous ne s’en seraient pas sortis.» Une fois dehors, un amas de conseillers nationaux mais aussi le conseiller fédéral Guy Parmelin se sont retrouvés «désorientés», entre le Palais fédéral et l’hôtel Bellevue. Où aller? Jusqu’où a été placé le cordon de sécurité?

On finit la séance au Bellevue

«Nous étions exposés comme un troupeau de moutons non surveillé. Même Guy Parmelin se trouvait sur la place, désemparé. Des agresseurs potentiels auraient donc eu ici l’occasion facile d'attaquer des conseillers fédéraux et des parlementaires», ajoute Andrea Caroni. Tout ce petit monde est alors, de sa propre initiative, parti trouver refuge au Bellevue, où il a terminé sa séance qui avait été interrompue. Viola Amherd et le chef de l’armée se sont aussi retrouvés dans le cossu hôtel.

«Si c'était le plan d'évacuation d'un exploitant de discothèque, l'autorisation lui aurait probablement été retirée», soupire Andrea Caroni. Ce sont les Services du Parlement qui sont responsables des plans d’évacuation du Palais fédéral. Une réaction de leur part est actuellement en suspens.

Plusieurs élus ont raconté comment ils avaient vécu les événements du jour. Chez certains, le ton était toutefois plus léger et serein.

