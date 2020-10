Mesures sanitaires : «On va au-devant d’heures sombres pour notre profession»

À la suite des annonces du Conseil fédéral durant la conférence de presse de ce mercredi, le monde du spectacle réagit fortement. Les enseignants sont mitigés.

«On était déjà inquiets quand les autorités ont arrêté les jauges à mille personnes, mais là à 50 personnes et sans date de fin, autant dire que l’on ne peut rien faire, a-t-il poursuivi. On va au devant d’heures sombres pour notre profession. «

Même analyse pour Anya della Croce de l’association Petzi, la faîtière suisse des festivals et des salles de concert de musiques actuelles, qui compte plus de 200 membres en Suisse comme les Docks à Lausanne, le Fri-Son à Fribourg ou le festival de films et de musique, le LUFF: «la limitation à 50 personnes, staff et artistes compris si je comprends bien, ne permet à aucune structure d’être économiquement viable aujourd’hui et de donner du sens aux activités culturelles qui sont proposées. Cela équivaut de facto à une fermeture».