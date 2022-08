Morges (VD): «On va devoir leur dire: cette année, vous ne jouerez pas»

«C’est la douche froide. Nous avons près de 300 personnes à qui nous allons devoir dire: «Merci bien, mais cette année vous ne ferez pas de hockey.» Président du mouvement junior du Forward HC, Malik Benturqui est encore abasourdi par l’annonce faite mardi par la Ville de Morges: en raison d’une défaillance technique majeure et d’un risque de fuite d’ammoniac, la patinoire ne va pas rouvrir pour l’instant. L’Association suisse d’inspection technique vient même d’interdire la remise en fonction de la production de glace.

Dans les clubs sportifs, c’est l’onde de choc. «Louer des heures de glace ailleurs? Encore faut-il qu’il y ait de la place!» s’exclame Aurore Chardonnens. La présidente des patineurs de Morges se dit aussi inquiète pour leurs profs, qui vont se retrouver sans travail. «Et comment encaisser des cotisations alors qu’on n’a rien à offrir aux membres? C’est une catastrophe, on craint la disparition du club», poursuit-elle.

Pas de solution ces prochaines semaines

«Nous sommes nous aussi effondrés d’avoir dû prendre cette décision, qui touche des centaines de sportifs, des milliers d’écoliers, en plus du public», souligne Laetitia Bettex. Mais la municipale des Bâtiments et des Sports l’assure: des solutions de secours, même temporaires, existent. «Mais pour des questions techniques, légales et financières, elles ne pourront pas être mises en place dans les prochaines semaines.»