Les skieurs pourront fréquenter les pistes suisses du domaine, moyennant le port du masque et un test PCR négatif au Covid-19 de moins de 72 heures, sauf pour ceux qui résident à moins de 30 km du parking des Dappes.

On aurait presque pu rire de la situation, mais d’un rire un peu jaune: mardi, le domaine de Télé-Dôle (VD) obtenait le droit d’ouvrir le parking des Dappes, situé en France. L’interdiction, prononcée fin décembre par le préfet du Jura, a en effet été suspendue par le Tribunal administratif de Besançon (F). Mais, alors que la neige était tombée en abondance pendant toute la période où cette interdiction a empêché l’exploitation du domaine skiable, la pluie et le redoux de ces derniers jours ont fait peser l’incertitude sur la possibilité d’ouvrir les pistes rapidement. Et puis, il fallait aussi mettre sur pied tout le dispositif permettant de garantir le respect des normes sanitaires en vigueur, tant du côté suisse que du côté français.