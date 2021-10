Football féminin - «On va essayer de les faire douter le plus longtemps possible»

Le Servette FCCF n’a rien à perdre, ce mercredi à Wolfsburg (18h45). Battues 0-3 par la Juventus lors de la première journée de Women’s Champions League, les Genevoises feront cette fois face à l’une des meilleures équipes d’Europe, comme le montre son palmarès. Ces dix dernières années, les Louves ont disputé 5 finales de C1, en ont remporté deux, ont gagné à 6 reprises le championnat et ont soulevé 8 fois la Coupe d’Allemagne. Toutes professionnelles, elles ont l’habitude des grands rendez-vous. Et après leur match nul contre Chelsea (3-3), les joueuses de Tommy Stroot n’ont pas le droit à l’erreur contre le Petit Poucet du groupe.

«En face, il y aura onze joueuses extraordinaires au coup d’envoi, avoue Eric Sévérac, l’entraîneur grenat. On ne peut pas se focaliser sur une ou deux individualités. C’est un collectif qui est très bien organisé, très solide. Mais on va essayer de les faire douter le plus longtemps possible. Et si Wolfsburg a une baisse de régime, tenter d’en profiter en se créant des occasions. Et pourquoi pas marquer un but».