France : On va injecter des vitamines au béluga de la Seine pour lui ouvrir l’appétit

Le cétacé, repéré le 2 août dans le fleuve et qui se trouve actuellement dans le bassin d’une écluse à environ 70 km de Paris, ne s’alimente plus et s’affaiblit.

Sortir le cétacé du bassin de l’écluse est pour l’heure exclu

Toute décision sera prise «dans l’intérêt de l’animal» et «aucune décision n’a encore été prise» alors que des analyses sont attendues, a répété la secrétaire générale de la préfecture. Autre élément, «des petites taches» sont apparues qui peuvent être naturelles en raison de l’eau douce mais qui peuvent aussi signifier «d’autres difficultés», selon la même source. Le béluga, qui était samedi «très calme» et faisait des allers-retours dans le bassin «tranquillement», a été repéré le 2 août dans la Seine.

Il y a trois mois, une orque s’était aventurée dans le fleuve

En mai, c’est une orque qui s’était retrouvée en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre. Les opérations pour tenter de sauver le cétacé avaient échoué et l’animal était finalement mort de faim. Selon Isabelle Dorliat-Pouzet, la situation entre l’orque et le béluga est «très différente». L’orque «était plus affaiblie que le béluga» et «avait disparu des radars pendant un certain temps». Ce sont «deux animaux différents, l’orque supporte moins l’eau douce que le béluga», a-t-elle expliqué.