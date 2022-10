France : «On va lui faire une «Samuel Paty» à lui et son père»

«Le sale juif doit arrêter de faire le malin (…) On va lui faire une «Samuel Paty» à lui et son père le vieux rabbin sioniste», peut-on lire dans cette missive publiée sur les réseaux sociaux et authentifiée par une source policière à l’AFP. «Les juifs on en veut pas dans des lycées, restez dans vos synagogues. On va s’occuper (de ce professeur) à la sortie du Lycée», poursuit la lettre reçue lundi par l’établissement Georges Brassens à Évry.