Malgré des averses et orages dès ce jeudi soir, et qui persisteront vendredi, avec des températures en baisse, le mois de juin 2023 fait partie des plus chauds, depuis le début des mesures.

Météo : On va vers le deuxième mois de juin le plus chaud en Suisse

À l’exception des violents orages de jeudi dernier, ce mois de juin 2023 n’a souvent pas été très spectaculaire. Le nombre de jours de chaleur n’est pas non plus impressionnant, le mois de juin 2022 en ayant offert beaucoup plus. Et pourtant, il a toujours fait chaud et, de fait, la moyenne des températures est exceptionnelle, indique MeteoNews.

Actuellement, l’écart de température par rapport à la moyenne 1991-2020 est d’environ 3 degrés au nord des Alpes. La moyenne nationale se situe ainsi à +2,8 degrés. Jusqu’alors, seul le mois de juin 2003 avait été plus chaud.

Écart de température pour juin 2023 par rapport à la moyenne climatique 1991-2020 MeteoNews

Jeudi, le temps sera encore chaud et la barre des 30 degrés pourra être franchie dans certaines régions. Changement de décor par contre dès la soirée avec le retour des averses et orages. Ce temps humide persistera vendredi sous des températures en baisse sensible. Mais même avec cette baisse du mercure, le mois de juin 2023 a toutes les chances de se retrouver sur le podium des mois de juin les plus chauds jamais enregistrés en Suisse.

Beaucoup trop sec

Jusqu’à présent, le mois de juin n’a pas seulement été trop chaud, mais aussi beaucoup trop sec dans la majeure partie du pays. Dans les Alpes vaudoises et au Tessin, des averses et des orages ont toutefois eu lieu certains jours. En plaine, ces derniers sont restés rares, à l’exception du 22 juin. Ce jour-là, il a plu sur une grande partie du territoire, en particulier dans le nord-ouest de la Suisse, où de puissantes cellules orageuses ont été accompagnées de grêle, de fortes pluies et de rafales de vent.

Au soir du 30 juin, le déficit cruel de précipitations sera certes moins marqué, des pluies étant attendues dès ce soir et l’on peut espérer 20 à 40 l/m² d’ici vendredi soir, voire davantage localement. Mais cela ne changera rien au caractère fondamentalement sec du temps et la sécheresse risque fort de s’accentuer ces prochaines semaines, avec des conséquences de plus en plus fâcheuses, prédit MeteoNews.

Beaucoup de soleil

Trop chaud, trop sec et ensoleillé! Les amateurs de soleil et les propriétaires d’installations photovoltaïques en ont eu pour leur argent jusqu’à présent ce mois-ci, la durée d’ensoleillement étant largement supérieure à la moyenne dans le nord. Dans les Alpes et au Tessin, il y avait souvent plus de nuages, la durée d’ensoleillement y est à peu près dans la norme ou seulement légèrement supérieure, affirme encore l’entreprise de prévision météorologique.