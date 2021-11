Présidentielle française : «On va y arriver, ce coup-là», assure Jean-Luc Mélenchon

Candidat pour la 3e fois à la magistrature suprême en France, le leader de la gauche radicale veut y croire face à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

Longue carrière politique

Son programme de 84 mesures clés et quelque 700 propositions, vendu 3 euros, reprend les fondamentaux déjà déclinés lors de la campagne électorale de 2017: création d’une VIe République plus parlementaire et ouverte au référendum d’«initiative citoyenne», retraite à 60 ans, taxation des hauts salaires, hausse du salaire minimum…