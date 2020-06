Actualisé il y a 1h

Le vélo va reprendre

«On verra si toutes les courses auront vraiment lieu»

Danilo Wyss a profité du Tour de Suisse d’adieux pour se dérouiller les jambes avec des collègues et évoquer avec nous cette saison pas comme les autres.

de Robin Carrel

Danilo Wyss a aimé retrouver un mini-peloton. KEYSTONE

Mercredi, le Valdo-Fribourgeois était le «local de l’étape» du Tour de Suisse d’adieux, réalisé par le futur retraité Michael Albasini, dont l’arrivée était jugée à Moudon. L’occasion de faire le point avec le coureur de la NTT, quelques semaines avant le retour aux affaires du peloton du World Tour. Interview.

Ça fait quoi de refaire du vélo en peloton?

C’est cool de retrouver enfin les copains pros de Suisse et de rouler avec Stefan Küng, Michael Albasini, Fabian Cancellara, qui a fait un bout de l’étape avec nous... On était un bon petit groupe et après cette période de quarantaine, c’est sympa de les revoir et de refaire quelques kilomètres ensemble.

Ça aide à reprendre le rythme?

C’était surtout le plaisir de revoir les collègues... Ça motive à retourner à l’entraînement, après une longue période à rouler presque seul tous les jours. Il faut aussi avouer que dès qu’on est en groupe comme ça, on a tendance à rouler un peu plus vite et à avoir un rythme un peu différent. C’était une jolie journée.

Comment ça s’est passé le confinement, avec une équipe très internationale comme la vôtre?

On avait tous des entraînements un peu différents. Par exemple, en Afrique du Sud encore aujourd’hui, ils ne peuvent rouler qu’entre six heures et neuf heures du matin! C’est donc encore compliqué pour eux... Au sein de l’équipe, ça a quand même bien fonctionné. On est restés connectés grâce aux moyens actuels et eu des conférences tous les samedis. On en profite pour aborder pas mal de thèmes, comme l’entraînement de chacun, la nutrition et certaines fois, c’était juste pour prendre un café ensemble et discuter de tout et n’importe quoi. On a fait aussi quelques challenges avec nos home-trainers connectés. Nous en préparons d’ailleurs un nouveau pour la fin du mois de juin, avec nos sponsors. Il y a toujours eu un bon esprit, pendant cette période compliquée et on a gardé de bons liens.

Vos préparateurs physiques n’ont pas pété un plomb, avec plus de vingt programmes différents à mettre en place?

Ça allait... Ça n’a pas encore trop changé. Une fois que tout a été annulé, chacun a essayé de garder la forme comme il le pouvait, sans trop en faire. Le but est de refaire maintenant une grosse préparation, pour arriver au top dès le mois d’août, quand les courses vont reprendre.

Le peloton a diversement apprécié la nouvelle mode du confinement: les courses sur home-trainer à distance... Vous en connaissez, vous, des cyclistes qui ont adoré ça? Comme Rohan Dennis, par exemple, qui a écrasé tout le monde, même chez Ineos?

J’en avais parlé un petit peu avec lui, quand il a gagné des étapes sur le «Digital Five». Je pense, honnêtement, que personne n’est fan de ces courses. On préfère tous courir à l’extérieur. Après, Rohan Dennis, c’est une «bête». Il est toujours très strict à l’entraînement, avec des intensités très, très dures. C’est un exercice qui lui convient vraiment bien et je sais qu’il fait de nombreux entraînements au contre-la-montre sur home-trainer. Ça permet d’éviter les problèmes avec la circulation et tout ce qu’il peut y avoir à l’extérieur. Sur cette machine, il a un environnement totalement contrôlé.

Donc si un circuit parallèle de course en ligne se met en place, vous n’en ferez pas partie?

Je ne pense pas, en effet (rires). Je préfère les courses en extérieur, où on peut jouer avec les éléments, le peloton, la technique... Je trouve que la stratégie fait partie du sport et qu’il est moins intéressant de faire des courses sur home-trainer. Après, ç’a été une bonne chose pendant cette période de quarantaine. On est un des seuls sports à avoir pu mettre quelque chose en place et avoir encore un petit peu de visibilité. Dans ce sens-là, je pense qu’il y avait du positif.

L’avenir proche, c’est quoi? Vous pourrez faire bientôt un camp d’entraînement en Europe?

On est encore en train d’en discuter. Il y a plusieurs options et rien n’est encore définitif. Mais oui, a priori, on aura un camp avec toute l’équipe au mois de juillet. Ensuite, les courses reprendront.

Ça ne vous fait pas peur, l’incroyable enchaînement qui se profile?

Mon programme de course est bien rempli, mais pas beaucoup plus que ce qu’on a l’habitude de faire, finalement. On a eu toute une période de calme pour récupérer et se préparer dans de bonnes conditions et, au final, ça sera quand même une saison moins chargée qu’un exercice normal. J’ai déjà eu une vingtaine de jours de course en début de saison, avant l’arrêt (réd: Primoz Roglic, par exemple, en a zéro!). J’en ai encore entre 35 et 40 au programme, sur la fin d’année. Normalement, je vais enchaîner le Tour du Burgos, le Tour de Lombardie, la Semaine internationale Coppi et Bartali, le Tour du Luxembourg et le Giro. C’est joli! Bien chargé, il y aura assez, maintenant on verra si toutes les courses auront vraiment lieu.

Et les Mondiaux?

J’espère! On verra la sélection... Je ne sais même pas à combien de coureurs on aura droit (réd: quelques minutes plus tard, le sélectionneur Marcello Albasini lui soufflera le chiffre de six). On verra ça, mais c’est sûr que ce serait sympa d’y participer, ici à la maison.

Et après la fin de saison, une idée de ce que vous allez faire?