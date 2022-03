TÉLÉRÉALITÉ : «On verra sur le ring»: Dylan et Benji se chauffent avant de boxer

Les deux candidats de téléréalité ont prévu de s’affronter dans un combat de boxe en avril prochain à Marseille et se chambrent par stories interposées.

Ça fait une bonne semaine maintenant que le Luxembourgeois Dylan Thiry et le Marseillais Benji Samat se chauffent sur les réseaux sociaux. La raison? Ils ont décidé de s’affronter sur un ring de boxe, le premier ayant piqué la virilité du second en estimant qu’il ne serait sans doute pas à la hauteur.

«On verra sur le ring»

Un peu plus tard, il chambre le Marseillais: «Je te filme pas de ma voiture (ndlr: comme lui) moi je te filme de la guerre», explique-t-il en montrant qu’il est dans une salle de sport. «Tu connais le bruit du métal et le bruit du sac qui frappe!» Et de rappeler à son adversaire qu’il devait peser entre 70 et 74 kg: «J’ai vu que t’avais mangé beaucoup de pâtes ces derniers temps, pas que tu nous viennes avec 80 kg.» Le candidat des «Marseillais» rentre effectivement de sa lune de miel à Zanzibar, après son mariage avec Maddy.