Catastrophe en Norvège : «On veut avoir de l’espoir mais on voit bien à quoi ressemble le site»

Malgré la découverte d’un corps vendredi, les recherches pour retrouver des survivants se poursuivaient samedi à Gjerdrum, trois jours après le glissement de terrain qui a endeuillé la ville norvégienne.

Les autorités norvégiennes ont annoncé vendredi avoir retrouvé une première victime. «Vers 14h30, un mort a été retrouvé dans le glissement de terrain», a indiqué la police dans un bref communiqué. Elle a ensuite publié une liste avec le nom des dix personnes disparues, deux enfants de deux et 13 ans et huit adultes, précisant que le corps retrouvé n’avait pas été identifié.

«C'est une réalité très brutale qui nous frappe lorsque nous obtenons des photos et les noms des disparus. Et il y a beaucoup de gens qui vivent des moments difficiles», a déclaré le maire de la ville, Anders Østensen, en conférence de presse samedi matin. Mais il se «raccroche à l’espoir de la police quand elle dit qu'elle n'a pas renoncé à la possibilité de retrouver des survivants».

Face aux terribles images qui montrent un flanc de colline effondré, laissant des maisons écrasées et enterrées dans la boue d’argile sombre tandis que d’autres sont coupées en deux, l’élu ne peut toutefois s’empêcher d’envisager le pire. «On veut avoir de l’espoir mais on voit bien à quoi ressemble le site», a-t-il déclaré à la télévision TV2.

«L’un des plus grands qu’ait connu le pays»

Une dizaine de maisons et 31 logements se sont écroulés et certaines maisons se sont déplacées sur 400 mètres. La Direction norvégienne des eaux et de l’énergie (NVE) estime que le glissement est d’environ 350 mètres par 800. Dix personnes ont été blessées dont une, grièvement atteinte, a été transférée à Oslo.