Hockey sur glace: «On veut la Floride», le chant qui a précipité la chute de Toronto

Après 15 minutes et 32 secondes de jeu en prolongation, la saison des Toronto Maple Leafs a brusquement pris fin. Un but de l’attaquant des Florida Panthers Nick Cousins a validé la qualification des «Cats», vainqueurs 4-1 dans la série du deuxième tour des play-off dans la Conférence Est. Le gardien Sergei Bobrovsky a brillé avec 50 arrêts dans cette victoire décisive.

«We Want Florida!»

L’image des supporters des Leafs, considérés comme les plus virulents et les plus insupportables de NHL, qui après la qualification au premier tour chantait dans les rues «We Want Florida» alors que la série était encore en cours entre les «modestes» Panthers et les «puissants» Boston Bruins, la meilleure équipe de la saison régulière avec un nombre de points record (135), a fait le tour des réseaux sociaux et servi de motivation aux joueurs des Panthers.