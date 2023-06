Mike Ben Peter: vives réactions au sortir du procès

Ce jeudi, la décision du Tribunal de Lausanne d’acquitter les six policiers, jugés pour le décès de Mike Ben Peter, a d’emblée fâché des militants antiracistes présents dans le public. «C’est un scandale!» criait l’un. «C’est une honte», enchaînait un autre. Parmi les parties impliquées, ce sont les proches de la victime et leurs avocats qui ont été les premiers à sortir du tribunal, qui siégeait à Renens. D’abord en larmes, la veuve s’est exprimée devant les médias: «La justice n’a pas été équitable. Je voulais que justice soit rendue pour que mon mari puisse reposer en paix, mais ce n’était pas équitable.» Elle a ensuite fait quelques pas pour s’en aller, avant de se retourner et d’ajouter, remontée comme une guerrière: «Ce n’est pas fini. Je vais revenir. Je suis une lionne. Vous m’entendez? Je suis une lionne! Mike a besoin de justice.»