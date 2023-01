Polémique au WEF : «On veut réécrire une histoire qui me paraît pour le moins étrange»

«J’ai participé à la première conférence de Paris (sur le climat) quand je travaillais pour l’État français, ça date de 1995. À Rio (ndlr: en 1992) la question a été mise sur la table. Dire que nous savions… Nous, on ne savait rien du tout, on lisait les papiers, moi je n’ai pas des scientifiques du climat chez TotalEnergies», a-t-il déclaré. «On veut réécrire une histoire qui me paraît pour le moins étrange», a-t-il poursuivi, évoquant un «faux débat». «La collectivité internationale a mis du temps à prendre conscience et à écouter les scientifiques. (…) On a tous eu tort», a-t-il ajouté.