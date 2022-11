«On veut soulager la famille en bichonnant les mamans»

Les rencontres entre les bénévoles de l’association SuperMamans et les mamans à bichonner permettent souvent de tisser des liens amicaux.

«Nous papotons, nos filles jouent ensemble»

«MamanCadeau», c’est le nom des bénévoles de l’association SuperMamans, qui offre des repas faits maison, écoute et dialogue aux nouvelles mamans qui le désirent. Au fil des échanges, Lucie et Virginia ont découvert que leurs deux filles étaient dans la même crèche. «Quand nous papotons, les petites jouent ensemble», salue Virginia. «Notre but est de soulager la famille en bichonnant les nouvelles mamans», souligne la présidente Jenny Riedo.