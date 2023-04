E-sport : «On veut toujours viser plus loin, pour ne rien regretter» 

Fiable et performant, Nuc (ex-Nuclearint) est une des valeurs sûres de BDS. Michal Konkol/Riot Games

BDS a marqué les esprits. Après sa retentissante première place en saison régulière du Spring split du LEC, le championnat européen de «League of Legends», l’équipe genevoise veut confirmer ses excellents résultats lors de la phase de groupes. Elle affrontera SK ce dimanche à 18h en best of 3.

Nuc, qu’as-tu ressenti lorsque tu as décroché cette première place?

J’étais évidemment très content, mais aussi conscient que ce n’est que la saison régulière et que le plus important, c’est la phase de groupe et les play-off. Il ne faut donc pas se reposer sur ce résultat, mais au contraire essayer de concrétiser en visant plus loin.

Quelle est la principale force de l’équipe?

La cohésion entre les joueurs, mais aussi avec le coaching staff. Tout le monde a faim de victoires et chacun apporte beaucoup, il y a donc une énergie très positive.

Qu’est-ce qui a changé depuis l’année passée?

Beaucoup de choses! Il y a bien plus de staff dans l’organisation, avec par exemple des spécialistes du sommeil et de la nutrition. Il y a maintenant des conditions idéales pour performer. Nous avons aussi beaucoup de processus qui nous permettent de nous focaliser sur notre jeu, car tout ce qui a pu être préparé en amont a été fait. À nous les joueurs de montrer que tous ces efforts valent le coup en gagnant.

Et qu’est-ce qui a changé durant les parties?

On entraîne énormément le mid game. L’année passée, nous avions de la peine à être sur la même page, en ne sachant pas trop quoi faire. Alors que maintenant, c’est devenu une force et nous arrivons à être bien plus décisifs.

Pourquoi avoir choisi SK comme adversaire?

Nous avions le choix entre SK et KOI, deux équipes sur la pente descendante actuellement. Mais KOI a des joueurs d’expérience qui sont toujours capables de bonnes perfs. Alors que SK a une expérience similaire à la nôtre sur le papier. Mais si on veut aller loin, il faudra pouvoir vaincre tout le monde.

Comment vous préparez-vous?

Nous avons eu quelques jours de pauses, puis nous enchaînons les scrims (ndlr: parties d’entraînement). Nos coachs analysent le patch, la méta et les patterns (ndlr: habitudes et stratégies récurrentes) de SK pour que nous soyons totalement prêts.

Quels sont tes points forts?

Ma flexibilité. Je peux m’adapter durant la draft ou en match, quelle que soit la situation. Je suis aussi quelqu’un de fiable, car je ne vais presque jamais perdre ma lane.

Qu’aimerais-tu dire à tes fans?

Merci de tout ce soutien! On a reçu beaucoup de messages après tous nos matches, et encore plus après notre première place. Mais on veut toujours viser plus loin, en se donnant à fond, pour ne pas avoir de regrets.