Vaud«On veut une police qui représente la population»

Une enquête menée par «Le Temps» et publiée en début de semaine a interpellé la gauche de Lausanne. L’article exposait le climat de travail misogyne au sein des polices cantonales genevoise et vaudoise, ainsi que de la police lausannoise. Plusieurs témoignages évoquaient des commentaires déplacés, des attouchements ou encore l’exposition de clichés à caractère pornographique. À noter que ces comportements sont interdits par le Code pénal et par la loi fédérale sur l’égalité.