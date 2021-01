Quatre ados arrêtées aux États-Unis : «On vient de poignarder cette sal*** dans le cœur»

Une jeune fille de 15 ans a été mortellement poignardée samedi dans un supermarché de Louisiane. Le meurtre a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Quatre ados entre 12 et 14 ans ont été arrêtées.

Quatre adolescentes ont été arrêtées ce week-end après un drame survenu dans un supermarché de Lake Charles (Louisiane). Samedi soir, une fille de 14 ans, une autre de 12 ans et leurs deux copines de 13 ans ont volé un couteau disposé dans le rayon cuisine et s’en sont servies pour poignarder une autre adolescente de 15 ans. La victime a succombé à ses blessures à l’hôpital, rapporte le «Daily Mail» . L’attaque a été retransmise en direct sur Facebook et Instagram.

Sur ces images, on peut voir l’ado de 15 ans se jeter sur une des filles de 13 ans, qui semble armée du fameux couteau. Après le coup fatal, les quatre mineures prennent la fuite dans une voiture qui attendait là. «On vient de poignarder cette sal*** dans le cœur. On n’en a rien à foutre», crie l’une d’entre elles. On ignore, pour l’heure, qui conduisait le véhicule. L’autrice du coup fatal a été arrêtée et mise en examen pour meurtre au second degré. Ses copines, elles, sont accusées de complicité de meurtre au second degré. Toutes ont été placées en détention dans un centre pour mineurs.