E-sport : «On visait la Trackmania Cup, et on a atteint notre objectif»

Les fondateurs de Glorious, Manu, Lucas et Julien (de g. à dr.). DR

Très discrète depuis le début de l’année après avoir brillé sur «Fortnite» en 2021, la team lausannoise Glorious Esport s’est lancée sur «Trackmania» en mai, en signant les Français Heav et Acide. Un pari payant, puisque Acide a fini sur le podium de la Trackmania Cup de ZeratoR à Bercy le 4 juin, aux côtés de Yannex. Le cofondateur de Glorious, Julien, évoque l’évolution de la structure.

Comment s’est déroulé le recrutement d’Acide et d’Heav?

En fait, on les a approchés il y a 2-3 mois déjà, car on voyait qu’ils réalisaient de grosses performances. Et puis, notre nouveau directeur sportif faisait partie de la même équipe qu’Acide avant, ils se connaissaient, donc les choses se sont passées naturellement.

Pourquoi avoir choisi de vous attaquer à «Trackmania»?

Pour relancer la machine Glorious, on voulait vraiment se lancer sur ce jeu-là. On savait qu’il y avait les qualifications du tournoi de ZeratoR, avec la finale à Bercy. Donc on a décidé de tenter le coup, et on a atteint l’objectif, avec un peu de chance aussi: Acide et Yannex, c’est passé à rien.

Pour quelles raisons vous êtes-­vous séparés de vos joueurs «Fortnite» fin 2021?

Simplement pour nous consacrer à 100% à la cons­truction de notre Gaming House, qui vient d’être terminée. On dispose maintenant de locaux à Épalinges, avec six ordinateurs, qui nous permettent de loger nos joueurs et d’organiser des entraînements. Mais on compte bien revenir sur «Fortnite».

Est-ce que vous avez d’autres jeux dans le viseur?