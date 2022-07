Marche des Fiertés à Madrid : «On voit que les gens avaient très envie de faire la fête après si longtemps»

Annulé deux ans de suite à cause de la pandémie, le défilé LGBT+ a réuni une foule immense dans les rues de la capitale espagnole samedi.

Plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de Madrid pour la Marche des fiertés , après deux années sans défilé à cause du Covid-19 , en appelant à la «résilience» face aux «discours de haine».

«Visibilité, Fierté et Résilience»

Les manifestants, munis pour beaucoup de drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBT+ (lesbien, gay, bisexuel, transgenre, transsexuel, queer et autres), se sont massés en fin d’après-midi derrière une banderole portant le slogan de cette édition 2022: «Visibilité, Fierté et Résilience». Certains portaient pistolets à eau et s’arrosaient pour se rafraîchir face à la forte chaleur. D’autres, torse nu, affichaient sur leur dos leurs adresses Instagram ou dansaient au rythme de percussions brésiliennes ou de la musique techno.