Si Bâle-ville accepte l'initiative populaire «Pas de salaire inférieur à 23 francs» déposée en mars 2019 par les syndicats et les partis de gauche, le canton aura le salaire minimum le plus élevé de Suisse. Mais les Bâllos votant aussi sur le contre-projet du Parlement prévoyant un salaire minimum de 21 francs.

Les citoyens de Bâle-Campagne votent sur un crédit de 170 millions de francs pour le prolongement de la ligne de tram 14 entre la gare de Pratteln et Augst. Il s'agit de desservir la zone de «Salina Raurica» en plein développement et qui comptera bientôt des logements pour 3000 personnes et 4000 places de travail.