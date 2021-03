«20 minutes» a 15 ans : On vous attend sur TikTok

Nos trois nouveaux créateurs de contenu partageront leurs infos et leurs trouvailles sur Facebook, Instagram et, dès le 8 mars, TikTok.

À l’occasion de ses 15 ans, 20 minutes se rapproche de son audience la plus jeune en se lançant sur TikTok . Nos créateurs de contenu vous offriront des formats bien différents de ce qui existe déjà sur nos autres plateformes: de l’info vulgarisée, des phénomènes décryptés ou encore des challenges... TikTok promet d’être le terrain de jeu idéal pour nos équipes (dont trois nouvelles têtes viennent gonfler les rangs) qui ont plein de choses à vous dire et à partager.

Du côté d’Instagram, vous pourrez retrouver d’autres formats plus longs, comme des rencontres avec la communauté. Des portraits atypiques de nos followers et la mise en avant de talents locaux en lien avec les quinze ans de la marque en Suisse romande sont également au menu. Quinze ans, c’est aussi l’âge où l’on sait d’où on vient et où on veut aller.