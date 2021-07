Festival de Cannes - On y est et on vous raconte tout!

Du 6 au 17 juillet 2021, «20 minutes» vous fait vivre le Festival de Cannes presque comme si vous y étiez. Journaliste cinéma, Marine vous parlera des films sélectionnés, des célébrités présentes, des faits marquants, bref, de septième art. Sa collègue Sophie fera tout pour rencontrer des people et s’approcher au plus près des paillettes et du glamour de Cannes. Elles seront accompagnées par les cameramen Marvin et François, tandis que nos créateurs de contenu Hanna et Arnaud feront un suivi sur nos réseaux sociaux, en interagissant avec vous.