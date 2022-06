Japon : One Piece: le manga phénomène touche bientôt à sa fin

Après 25 ans d’existence et 490 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, le manga phénomène One Piece entre dans sa phase finale, a annoncé mardi son auteur, le Japonais Eiichiro Oda.

«Je veux réarranger la structure (de One Piece, NDLR) de façon à boucler le chapitre final aussi vite que possible. Donc… Pardonnez-moi mais je vais faire une petite pause pour tout préparer!» a expliqué Eiichiro Oda dans un message écrit à la main publié sur le compte Twitter officiel de l’équipe du manga chez Shonen Jump.

Depuis la publication du tome 1 en 1997 au Japon, la chasse pour le One Piece, un trésor convoité par tous les pirates et en premier lieu Monkey D. Luffy, héros de la série, compte aujourd’hui à son actif plus de 100 tomes et 1000 chapitres.