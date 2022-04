Windows 11 : Onglets ressuscités dans l’Explorateur de fichiers

Microsoft a annoncé le remaniement de son système d’exploitation avec notamment le retour d’une fonctionnalité attendue qui avait été abandonnée en 2017.

Lors d’un événement consacré au futur du travail hybride («Windows Powers the Future of Hybrid Work»), mardi, Microsoft a confirmé de récentes rumeurs concernant Windows 11: les onglets vont faire leur retour dans l’Explorateur de fichiers du système d’exploitation. Panos Panay, chef de produit pour les appareils Windows chez Microsoft, a révélé que la navigation par onglets était actuellement en développement et qu’elle allait permettre aux utilisateurs de Windows «d’être plus efficaces et plus productifs dans chaque expérience». En pratique, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir une multitude de nouvelles fenêtres pour accéder aux divers dossiers (bureau, téléchargements, documents, etc.) de l’ordinateur. L’expérience s’apparente à celle proposée par les navigateurs web.