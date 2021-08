Cyberpornographie : OnlyFans revient sur sa décision d’interdire les contenus sexuels

Après avoir annoncé qu’il allait bannir les contenus sexuellement explicites de la plateforme, le directeur général du site britannique a fait volte-face mercredi.

La plateforme OnlyFans, connue notamment pour les photos et vidéos érotiques publiées par des créateurs moyennant des abonnements payants, a annoncé mercredi être revenue sur sa décision de bannir tout contenu sexuellement explicite.

Le fondateur et directeur général du site, Tim Stokely, avait lié cette décision initiale à la menace de grandes banques de mettre un terme à leurs relations avec OnlyFans, par crainte de voir leur réputation entachée.

«Nous avons réuni les garanties nécessaires pour soutenir notre communauté diverse de créateurs et avons suspendu le changement de réglementation prévu pour le 1er octobre», a tweeté OnlyFans.

«OnlyFans fait front pour l’inclusion et nous continuerons à offrir un hébergement à tous les créateurs», a poursuivi le message.

Sollicité par l’AFP pour plus de précisions sur les raisons de ce revirement, le groupe n’a pas donné suite dans l’immédiat.

Nombre d’utilisateurs multiplié par 15 en deux ans

La plateforme revendique aujourd’hui plus de 150 millions d’utilisateurs, un chiffre multiplié par plus de 15 en deux ans seulement.

OnlyFans dit compter plus de 1,5 million de créateurs de contenu, auxquels le site dit reverser plus de 5 milliards de dollars par an.