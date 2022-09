US Open: Ons Jabeur défiera Iga Swiatek en finale à Flushing Meadows

Ons Jabeur disputer sa deuxième finale de Grand Chelem consécutive samedi, avec le ferme espoir de décrocher son premier titre majeur. Getty Images via AFP

La no1 mondiale Iga Swiatek et Ons Jabeur, qui deviendra quoi qu’il advienne sa dauphine au classement WTA lundi, s’affronteront samedi en finale de l’US Open, afin d’y fêter un premier titre à New York. Si la Polonaise, qui a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 6) en trois sets (3-6 6-1 6-4), compte déjà deux titres en Grand Chelem (Roland-Garros en 2020 et cette année), la Tunisienne court après son premier trophée majeur.

Jabeur, qui avait échoué voici deux mois en finale de Wimbledon contre la Kazakhe Elena Ribakyna, a facilement disposé jeudi en début de soirée de Caroline Garcia (WTA 17). La Française, balayée (6-1 6-3 en 1h06), n’est jamais vraiment parvenue à entrer dans son match et à reproduire le jeu offensif et chatoyant qu’elle pratiquait depuis le début de la quinzaine - et lors de son récent titre à Cincinnati.

«Ça s’est mal goupillé dès le début, avec un ou deux points où je n’y suis pas allée franchement, comme sur pas mal d’autres par la suite, a déploré la Lyonnaise. J’étais forcément un peu nerveuse avant cette demi-finale (ndlr: sa première à ce niveau), face à une joueuse qui ne me convient pas trop. Le bras passait moins bien par rapport au tour précédent, les jambes étaient moins présentes, mais je pense que c’était majoritairement mental. Et puis Ons a fait un très bon match.»

Capable de varier son jeu, très efficace au service lorsqu’elle en a eu besoin, Ons Jabeur n’a guère laissé planer le doute. «C’était un grand match de ma part et pour une fois, j’ai suivi le plan de mon coach à 100%, a souri la Tunisienne de 28 ans. Il est satisfait, il n’avait rien à dire après le match. Comme je savais Caroline en confiance, c’était à moi d’imposer mon jeu.»

Ce fut fait et très bien fait. Déterminée à offrir un premier titre en Grand Chelem chez les femmes au continent africain, Jabeur semble en pleine confiance et mûre pour cueillir le graal. «A Wimbledon, j’avais l'impression de vivre un rêve, je ne pouvais pas y croire, a-t-elle admis. Là, je suis heureuse d’avoir réédité cette performance et de voir que les gens ne sont pas si surpris que ça de me voir en finale. Je sais que ce sera très dur, mais je donnerai le meilleur de moi-même. J’ai le sentiment d’être en meilleure position pour soulever le trophée ici. J’ai tiré des leçons de toutes les finales que j’ai jouées cette année, spécialement celle à Londres. Je vais vraiment tout donner et je vise clairement le titre.»